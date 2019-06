''Una sede per il Monna Agnese'', manifestazione e flash mob in Piazza del Campo

Circa 400 persone tra studenti, insegnanti, personale ATA e genitori, hanno partecipato stamattina, martedì 4 giugno alla manifestazione "Una sede per il Monna Agnese", un corteo colorato e vivacissimo che ha invaso il centro di Siena dalle 11 alle 12.30.In camice bianco gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico, in magliette con diversi colori quelli del Liceo Linguistico, sono partiti da Piazza Duomo per arrivare a Piazza del Campo, rivolgendosi così alle sedi dei principali interlocutori: Provincia e Comune.Da anni il Monna Agnese, diviso in tre sedi provvisorie, aspetta una collocazione definitiva. Slogan e scritte sono stati realizzati da ogni classe: una studentessa vestita in abiti medievali che ha impersonato Monna Agnese con il cartello “Voglio chiamare Immobiliare.it”, oppure “La sede non si trova, andiamo a Chi l’ha visto?”, “Vogliamo solo una scuola”, “Ci avete smembrati ci avete divisi ma noi siamo forti e siamo uniti”, “Il laboratorio non è un opzione senza quello non si fa lezione”, “Progetti, non promesse”, insieme a varie scritte in lingue straniere.In entrambe le piazze gli studenti hanno partecipato a un flash mob, eseguendo una coreografia con la musica. Hanno preso la parola rappresentanti di studenti, genitori e insegnanti. Finale scenografico a Piazza del Campo, dove ragazze e ragazzi hanno occupato tutto lo spazio, disponendosi con i loro diversi colori, a formare la scritta gigante “Una sede per il Monna”, e quindi un grande cuore.