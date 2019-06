Incidente stradale attorno alle 23 di ieri, mercoledì 5 giugno, sulla tangenziale di Siena subito dopo l'uscita dell'Acquacalda in direzione sud.Un'autovettura ha impattato con una moto per cause in corso di accertamento. Ferito il motociclista e gli occupanti dell'autovettura. La circolazione è stata ripristinata nel corso della notte.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, e la Polizia.