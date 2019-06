Siena, per il ''Giorno della Pia'' il 7 giugno in Provincia iniziativa sull’amore ai tempi dei social network

Venerdì 7 giugno alle 16,30, la Provincia accoglierà nella sala dell’Aurora l’XI edizione del “Giorno della Pia”. Sarà un importante momento di approfondimento e riflessione sul tema del contrasto alla violenza di genere, che vede l’intervento della Provincia per attivare interventi di sensibilizzazione, formazione e contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione.Quest’anno, l’iniziativa, promossa dal Centro antiviolenza Donna Chiama Donna e patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Siena, in collaborazione con Archivio UDI, Centro culturale delle donne “Mara Meoni” e Università per Stranieri di Siena avrà come tema centrale un argomento piuttosto importante e attuale, "L'amore a portata di click: l'amore ai tempi dei social network"."L’iniziativa, di cui la Provincia condivide finalità ed obiettivi - spiega l'Amministrazione provinciale -, intende promuovere percorsi attivi e partecipativi di autoriflessione sia per le ragazze che per i ragazzi, finalizzati ad una migliore convivenza, ma anche fornire modelli positivi capaci di valorizzare le differenze di genere in una dimensione paritaria e di riconoscimento delle molteplici soggettività.E’, infatti, bene evidenziare che le azioni di sensibilizzazione primaria sono importanti nella decostruzione degli stereotipi di genere e nell’affermazione di modelli relazionali improntati al rispetto ed al riconoscimento dell’altro da sé.Affermare la cultura del rispetto, del riconoscimento della dignità dell’altro/a, della imprescindibilità di relazioni libere da supremazie e sottomissioni, ancora oggi espressione del potere diseguale tra donne e uomini, significa lavorare per contrastare la violenza di genere. Violenza che si manifesta in molteplici forme nei luoghi del nostro vivere quotidiano, fino alla sua punta estrema e terribile del femminicidio.Quel femminicidio di cui è stata vittima anche Pia dei Tolomei, in un lontano XIII secolo, ma per motivi che sentiamo ancora oggi nei racconti e nelle cronache della violenza di genere: la gelosia, la non accettazione maschile della capacità di autodeterminarsi delle donne e di determinare le proprie vite.Come afferma la Convenzione di Istanbul la violenza nei confronti delle donne è “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”."Il programma prevede i saluti del presidente Cesvot Viro Pacconi delegazione territoriale Siena, del consigliere provinciale Giulia Periccioli delegata Pari Opportunità, degli assessori del Comune di Siena Sara Pugliese Pari Opportunità e Francesca Appolloni Sanità e Servizi Sociali. Di seguito Annamaria Rallo Presidente Associazione Donna chiama Donna, presenterà e modererà interventi e dibattito.Interverranno il dottor Giammarco Bonsanti, psicologo clinico e scolastico e la dottoressa Silvia Polyzzi, psicologa e psicoterapeuta. Dopo un breve dibattito avrà luogo la performance "Me pareva 'na favola" interpretata da Leila Ghiabbi di Movimentoinactor Teatrodanza. Infine avrà luogo la premiazione del concorso di scrittura, disegno e fotografia degli studenti degli istituti superiori di Siena e provincia.L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.