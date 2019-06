30enne con vari precedenti molesta clienti in pizzeria di Siena

Nei giorni scorsi, un uomo con vari precedenti in materia di reati contro il patrimonio, ha molestato ripetutamente i clienti in una pizzeria in via Camollia a Siena. Il gestore del locale, era particolarmente in apprensione in quanto aveva notato che l'uomo aveva nascosto un coltello nella tasca della giacca e ha così chiamato la Polizia che è intervenuta con la volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Gli agenti hanno subito rintracciato l'uomo, un 30enne di origine siciliana, privo di documenti, addosso al quale hanno trovato un coltellino. Dopo avere rassicurato il gestore e i clienti del locale, hanno accompagnato il 30enne in Questura dove, tramite il fotosegnalamento della Polizia Scientifica, sono risaliti alla sua esatta identità . L'uomo, che era aveva già un ordine di allontanamento dalla città per tre anni disposto dal Questore, è stato denunciato e allontanato nuovamente da Siena.