Siena, inviato al Ministero il progetto per la pista ciclopedonale dei Tufi

Una pista ciclopedonale che collegherà il parcheggio scambiatore dei Tufi a Piazza del Mercato passando per la Porta Giustizia.Il progetto ha già ottenuto un primo via libera dalla Giunta comunale di Siena grazie al lavoro portato avanti dai tecnici dell’amministrazione ed è stato inviato oggi al Ministero dell’Ambiente per partecipare a un bando di co-finanziamento.Un impegno per il quale l’assessore ai Lavori Pubblici ha voluto ringraziare l’ufficio Progettazione e Realizzazione Opere per il lavoro e la professionalità che è stata messa al servizio per la redazione del progetto. Nello specifico il gruppo di lavoro è stato composto dai dipendenti Raffaello Pin, Valentina Fosi, Ilaria Magi, Alessandro Benvenuti, Gabriele Zazzeroni, Eugenio Rossi, Daniela Capotorti, Lucia Buracchini e Sandra Grassi.