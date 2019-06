Ripetuti atti di violenza e minaccia ai familiari: 29enne posto ai domiciliari presso struttura residenziale psichiatrica

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena hanno posto fine a ripetuti atti vessatori e di violenza di un 29enne italiano residente a Siena attuati nei confronti dei familiari, eseguendo nei giorni scorsi la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una struttura residenziale psichiatrica.Il 29enne accusava da tempo problematiche di natura psichiatrica riconducibili soprattutto all'uso di sostanze stupefacenti, a cui avevano fatto seguito numerosi ricoveri ospedalieri. In questo periodo aveva più volte adottato abituali atti di violenza e minaccia nei confronti dei familiari conviventi, la madre e il fratello in particolare. Soltanto nel mese scorso si sono contati almeno cinque interventi delle forze dell’ordine, di cui tre effettuati dei poliziotti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.Nell'ultimo episodio il giovane ha aggredito la madre colpendola con schiaffi al volto a fronte del suo rifiuto di consegnargli del denaro, aggredendo il fratello che si è visto puntare contro un coltello da cucina. Il fendente non è arrivato a segno solo per la pronta reazione della vittima che, comunque, è stata colpita da una testata al volto che gli ha provocato serie lesioni.Il 29enne è noto alle forze di polizia in quanto si era anche reso responsabile di numerosi reati di furto aggravato, danneggiamento, violenza privata, estorsione e, in una occasione specifica, era già stato arrestato per uno scippo commesso a Siena ai danni di due anziane donne.Per questi motivi gli investigatori della Squadra Mobile hanno minuziosamente ricostruito non solo i rapporti familiari, ma anche tutti gli eventi delittuosi che hanno visto per protagonista il 29enne, attraverso un lavoro certosino caratterizzato anche dall'ascolto di numerose testimonianze e la segnalazione dei fatti violenti alla Procura della Repubblica di Siena.Il giovane è quindi stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con collocazione presso una struttura residenziale psichiatrica.