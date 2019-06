Siena, 30enne ubriaco danneggia gelateria in Pantaneto scaraventando una panca contro la vetrina

Fermato e denunciato dalla Polizia per danneggiamenti è stato anche sanzionato per ubriachezza

Ubriaco ha sfondato la vetrina di una gelateria del centro storico scaraventandogli contro una panchina.Era da poco trascorsa la mezzanotte quando alla sala operativa della Questura di Siena è giunta una richiesta d’intervento in via Pantaneto per la presenza di una persona ubriaca.I poliziotti delle volanti, intervenuti subito sul posto, hanno constatato che un trentatreenne sloveno, residente a Siena, probabilmente a seguito di una discussione per futili motivi ed in preda ai fumi dell’alcool, urlando e minacciando i presenti, aveva afferrato la panca di un esercizio pubblico della zona, scagliandola contro la vetrina laterale della gelateria, mandandola così in frantumi.Gli agenti hanno subito bloccato l’uomo che, in evidente stato di ubriachezza si trovava seduto a terra, scalzo. Il 30enne, che risultava anche privo di documenti, è stato quindi portato in Questura per l'identificazione, non senza difficoltà a causa dello stato di agitazione che continuava a manifestare ed è stato quindi sottoposto ai rilievi fotosegnaletici da parte della Polizia Scientifica.Al termine degli accertamenti è stato denunciato per il danneggiamento grave che ha procurato all’esercizio pubblico. L’uomo è stato inoltre sanzionato per il suo stato di ubriachezza.