Siena, lâ€™Istituto ''Monna Agnese'' Scuola Plastic Free

Il Consiglio di istituto del ''Monna Agnese'' di Siena ha approvato la proposta di aderire all’appello #StopSingleUsePlastic promosso dall’associazione Marevivo, in collaborazione con la Fondazione Sorella Natura.Dal prossimo anno scolastico 2019-2020 la scuola si impegnerà ad eliminare bevande in bottiglie, le stoviglie monouso come bicchieri, piatti, posate e cannucce e a sensibilizzare l’intera comunità scolastica promuovendo iniziative e progetti, rispettando la regola delle 4 R: Riduci, Riutilizza, Ricicla, Recupera.L’Istituto "Monna Agnese" di Siena, che ha fra i suoi indirizzi proprio le biotecnologie ambientali che forma studenti ad acquisire le competenze necessarie per la difesa dell’ambiente, è impegnato già da alcuni anni sui temi della sostenibilità ambientale: ha partecipato, infatti, al progetto europeo Green My School e da tempo pratica la raccolta differenziata.