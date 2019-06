Siena, Lega: ''Alzare ancora di piÃ¹ l'attenzione sulla sicurezza in cittÃ ''

"Quello che è accaduto nella serata di ieri in pieno centro, all'angolo tra via Pantaneto e vicolo Pagliaresi dove un balordo ha distrutto la vetrina della gelateria ( vai all'articolo ), ci invita ad alzare ancora di più l'attenzione sul tema della sicurezza nella nostra città." Così un intervento del Gruppo consiliare della Lega."Non vogliamo che a Siena si ripetano più episodi simili ed è per questo che insieme alle altre forze di maggioranza sosteniamo l'Amministrazione comunale nell'ampliamento della rete di videosorveglianza, specialmente nei punti 'caldi' del centro ma anche dei quartieri periferici. Riteniamo che l'azione congiunta delle videocamere e di una sempre maggior presenza sul territorio delle forze dell'ordine, in primis della polizia municipale, possano costituire due strumenti efficaci di lotta al degrado e alla microcriminalità. Il lavoro per far tornare Siena ad essere quell'isola felice di un tempo è ancora lungo, ma l'impegno e la concretezza dimostrati dal Sindaco e dalla sua giunta ci inducono ad essere ottimisti sul futuro della nostra città."