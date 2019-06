Improvvisano party nel centro Siena con musica e alcool: la Polizia allontana 16 ragazzi dopo averli fatti pulire

Chissà se avevano immaginato che la festa improvvisata in una via del centro di Siena si sarebbe conclusa con l’arrivo della Polizia di Stato i 16 ragazzi, 4 dei quali minorenni, che ieri sera si sono radunati nel vicolo della Pallacorda.Erano da poco trascorse le 21 quando alla sala operativa della Questura di Siena sono arrivate due segnalazioni di schiamazzi in quella zona, sempre monitorata dalle Forze di Polizia per fatti, anche dei reati, accaduti in passato.I poliziotti delle volanti sono intervenuti subito sul posto e hanno identificato i giovani, alcuni italiani e altri dell’Est Europa, tutti residenti nella provincia senese, constatando che avevano improvvisato un party con tanto di musica ad alto volume e alcool.Gli agenti hanno subito redarguito i ragazzi, alcuni dei quali già conosciuti per precedenti di polizia, per il comportamento tenuto, non mancando di far loro ripulire tutto (bottiglie in vetro, bicchieri in plastica e altri rifiui) prima di allontanarli.