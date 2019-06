Canone concordato a Siena e provincia: firmato accordo tra associazioni inquilini e proprietÃ 

Il 19 aprile sono stati siglati tutti gli accordi tra i sindacati degli inquilini e le associazioni della proprietà sui contratti di affitto a canone concordato per la provincia di Siena e nel mese di maggio sono stati depositati in tutti i Comuni.Con questi accordi nasce uno strumento importante ed aggiornato ai mutamenti delle città e del mercato delle locazioni oltre che alle previsioni della Convenzione nazionale firmata nel 2016 e recepita dal DM del gennaio 2017.Le misure previste per la determinazione del canone concordato permetteranno agli inquilini di contenere le spese per l’abitazione e la proprietà usufruirà di importanti sgravi fiscali.Viene inoltre introdotta l’attestazione di conformità dei contratti alla normativa vigente e definita dagli accordi territoriali. L'attestazione potrà essere fornita esclusivamente dai Sindacati degli inquilini - Sunia, Siget e Uniat- e dalle Associazioni della proprietà - Ape Confedilizia, Federproprietà, Uppi.Gli obbiettivi che le parti hanno condiviso sono: favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, arginare il problema degli sfratti promuovendo la trasformazione dei contratti in corso in nuovi contratti a canoni più sostenibili e misure di garanzia e sostegno per la corresponsione dei canoni, ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare, favorire i contratti ad uso di abitazione principale, migliorare lo stato manutentivo degli immobili in conformità delle norme sulla sicurezza, sulla tutela della salute e sul risparmio energetico.