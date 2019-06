Guardia di Finanza di Siena: riscontri positivi dai primi cinque mesi di intensificazione dei controlli sui traffici illeciti

Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno le Fiamme Gialle senesi, coadiuvate anche da unità cinofile, hanno attuato costanti controlli nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutta la provincia.L’attività di prevenzione e repressione è stata incentrata soprattutto nelle aree adiacenti agli istituti scolastici, presso i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, nelle periferie e nelle zone dei centri storici cittadini. Il dispositivo ha visto il dispiegamento, anche nella fascia oraria serale/notturna, di 92 pattuglie sia automontate che appiedate, che in alcuni casi sono state integrate da unità cinofile antidroga. Identificate complessivamente 365 persone e sottoposti a controllo 289 veicoli. Quasi 70 grammi di sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro nell’ambito di attività svolte a contrasto della minuta vendita."La specifica azione della Guardia di Finanza – posta in essere nell’ambito del più generale dispositivo di controllo economico del territorio – mira ad assicurare - spiegano le Fiamme Gialle -, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, la presenza di unità in borghese ed in uniforme capaci di garantire contemporaneamente e/o alternativamente prevenzione o repressione degli illeciti economico/finanziari, ivi compreso lo spaccio di sostanze stupefacenti in danno di minori.L’opera di prevenzione e repressione, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’Autorità di Vertice del Corpo testimonia, ancora una volta, il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, in particolare dei più giovani e dell’ordine pubblico in generale.