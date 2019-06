Rubano borsa allâ€™interno di un bar: due donne identificate e denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Siena hanno denunciato in stato di libertà due donne italiane, rispettivamente di 46 e 66 anni, responsabili di aver sottratto una borsa ad una turista nel centro storico di Siena.Il furto è stato consumato all’interno di un frequentato bar del centro storico senese approfittando di un momento di distrazione della vittima, impegnata nell’acquisto di alcuni dolci tipici, distratta dalla donna più anziana con la scusa di fornire alcuni consigli sulla qualità dei prodotti. Nel frangente la complice ha sottratto la borsa all’ignara cliente dandosi successivamente ad una precipitosa fuga verso la stazione ferroviaria.I militari dell’Arma intervenuti, dopo aver raccolto le prime indicazione dai gestori del locale, hanno visionato numerose immagini degli impianti di videosorveglianza riuscendo a ricostruire la via di fuga delle donne ed a identificarle.Entrambe le borseggiatrici sono state deferite alla Procura di Siena per furto aggravato in concorso.