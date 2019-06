Ruba cellulare e chiede 100 euro per restituirlo: 16enne denunciato per furto e tentata estorsione

Nella giornata di ieri, lunedì 10 giugno, i Carabinieri di Siena hanno identificato e denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato e tentata estorsione un 16enne che, approfittando di un momento di distrazione di un coetaneo, a una fermata dell’autobus si è impossessato di uno smartphone di ultima generazione dandosi poi ad una fuga precipitosa.Dopo qualche ora, tramite lo stesso apparecchio rubato, il giovane ha contattato la vittima tentando un cosiddetto "cavallo di ritorno" sostenendo di essere disponibile a restituire il maltolto in cambio di 100 euro che sarebbero stati da consegnare all’ingresso di un centro commerciale.L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Siena Centro supportati dai militari della Stazione di Monteroni d’Arbia ha reso vano il tentativo di estorsione. La refurtiva recuperata è stata restituita al proprietario.