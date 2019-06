Le eccellenze senesi sbarcano a Matera con la Cna

Giovedì e venerdì due giorni di degustazioni ed artigianato artistico. Performance d’arte con Zacchini e Lensini

Cna ha preso una direzione chiara per lo sviluppo delle eccellenze artigiane e cibo di qualità, valorizzandole assieme ad arte e turismo. L’ultimo convegno organizzato al Santa Maria è stata l’occasione per presentare i punti cardine della linea dell’associazione e fra qualche giorno ci sarà il primo evento che metterà in pratica quanto annunciato.Arte, artigianato e cibo senese saranno infatti i protagonisti di un’esposizione temporanea di due giorni in Piazza Duomo a Matera. La capitale della cultura 2019 ospiterà in uno spazio realizzato da Cna Nazionale (con Cna Matera) gli oggetti di arte e artigianato del nostro territorio. Con il patrocinio e la partecipazione del Comune di Siena, oltre che di Oma, sarà realizzata anche una mostra fotografica delle opere di Andrea Lensini e una performance dell’artista senese Daniele Zacchini, cheelaborerà una grande immagine di Siena.“Per noi gli eventi sono un punto di inizio e non di arrivo. Qualche giorno fa abbiamo annunciato la nostra idea di sviluppo che mette insieme degli asset strategici come arte, turismo, artigianato con le eccellenze artigiane. Fra qualche ora a Matera ci sarà la prima occasione per mettere in pratica questa linea”, esordisce il presidente Cna Fabio Petri.Chiare anche le parole dell’assessore alle attività economiche e turismo Alberto Tirelli: “Ogni occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche e artigianali del nostro territorio va coltivata e valorizzata. Da un incontro nato alcuni mesi fa con la Cna lucana è nata questa opportunità che d'intesa con la Cna di Siena abbiamo ritenuto doveroso di cogliere. Continua pertanto un intenso scambio di momenti di proficua collaborazione con l'imprenditoria Lucana dopo che durante il Mercato nel Campo del dicembre scorso, la città di Siena ospitò diversi produttori di Bernalda, nostra città gemella”.Giovedì 13 a partire dalle 15 ci sarà una degustazione di dolci e prodotti tipici, lo stesso anche venerdì, quando alle 18 è prevista anche la performance d’arte con Lensini e Zacchini. Cna Siena continua la stretta collaborazione con enti e strutture per promuovere il meglio del mondo Cna: “Crediamo che partendo dalle eccellenze dell’artigianato e delle produzioni alimentari si possa creare con gli enti territoriali una promozione integrata di successo, oltre che aiutare le imprese nelle ricarica di nuovi mercati”, prosegue Petri.Le degustazioni di piatti tipici senesi che animeranno lo spazio espositivo per due giorni saranno organizzate da Sabrina Fattorini, food blogger di Architettando in cucina e dall’Associazione Cuochi Senesi. La Fisar federazione di Siena effettuerà degustazioni di Vernaccia, Chianti classico e spumante tutti prodotti nel territorio senese. Le sinergie che animeranno Matera saranno ancora protagoniste ad ottobre con un’altra importante iniziativa, “A Siena con Gusto“. In questa occasione, dove di nuovo artigianato, arte e cibo si uniranno, avranno una loro collocazione espositiva anche gli artigiani di Matera.