Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 17 giugno: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno lunedì 17 giugno alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 122 2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – VARIAZIONI.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 126 2019 BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – VARIAZIONI AL PROGRAMMA 1211.3 APPROVAZIONE VERBALI 113 2019 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (10/05/2019 -14/05/2019).4 COMUNICAZIONI 114 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.5 INTERROGAZIONE 45 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE INIZIATIVE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL MANCATO RIPESCAGGIO DELLA ROBUR SIENA IN SERIE B.6 INTERROGAZIONE 75 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MOBILITA'CICLABILE.7 INTERROGAZIONE 76 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEL COMMERCIO A SIENA.8 INTERROGAZIONE 81 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLEIRE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE'IN MERITO AL SERVIZIO DI BIKE SHARING SIPEDALA.9 INTERROGAZIONE 83 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEL LUNA PARK DALLA FORTEZZA.10 INTERROGAZIONE 97 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA TOMMASO BARTALINI IN MERITO ALLE INSTALLAZIONI SEMAFORICHE PRESENTI NELLA ZONA DI PORTA CAMOLLIA.11 INTERROGAZIONE 98 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLO STATO DEI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI CON SIENA.12 INTERROGAZIONE 99 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO AD UN AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEGLI INTERVENTI PER LA SCUOLA STATALE PRIMARIA SAFFI DI SIENA.13 INTERROGAZIONE 100 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, IN MERITO ALLE CELEBRAZIONI PER RICORDARE IL 75° ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MONTEMAGGIO.14 INTERROGAZIONE 101 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO A STATALIZZAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA ED ESTERNALIZZAZIONE ASILI NIDO.15 INTERROGAZIONE 102 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'E DELL'ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI FEDERICO TOZZI E INTERNATIONAL SCHOOL OF SIENA.16 INTERROGAZIONE 107 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AI RECENTI EPISODI DI CRONACA LEGATI ALLO SPACCIO DI DROGHE PESANTI NELLA NOSTRA CITTA'NONCHE'CIRCA LA SICUREZZA DELLA SALUTE PUBBLICA CONNESSA ALLA LIBERA COMMERCIALIZZAZIONE DI FATTO DI PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI CANNABIS.17 INTERROGAZIONE 108 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI IN MERITO AL 25 APRILE.18 INTERROGAZIONE 112 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE, ANDREA PIAZZESI, ANNA MASIGNANI, MASSIMO BIANCHINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE ATTUALE DELLA WHIRLPOOL SIENA.19 INTERROGAZIONE 116 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SICUREZZA DELLA VIA SIMONE MARTINI E AI TEMPI DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE DI RAVACCIANO. 20 INTERROGAZIONE 117 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL SISMA BONUS ED ECO BONUS.21 INTERROGAZIONE 118 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PILOMAT E ALLE TEMPISTICHE DELLE MISURE ED INTERVENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITIENE OPPORTUNO PRENDERE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITA'DEI RESIDENTI NELLA ZONA DI VIA PANTANETO.22 INTERROGAZIONE 119 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI TEMPI DELLA CHIUSURA DEL CANTIERE IN STRADA DI PESCAIA.23 INTERROGAZIONE 120 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI PER LA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.24 INTERROGAZIONE 123 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO MONNA AGNESE.25 INTERROGAZIONE 124 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE E ALLE METODOLOGIE PER RISOLVERE L'ANNOSA SOSTA DEGLI AUTOBUS IRREGOLARI E LOW COST IN VIALE VITTORIO VENETO.26 INTERROGAZIONE 127 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLE POLITICHE GIOVANILI.27 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.28 MOZIONE 88 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE COME MODELLO PER IL SANTA MARIA DELLA SCALA.29 MOZIONE 89 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL'ESTERNALIZZAZIONE DEGLI ASILI COMUNALI E AL PASSAGGIO DELLE SCUOLE MATERNE ALLO STATO.30 MOZIONE 92 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA “FONDAZIONE BIANCA PICCOLOMINI CLEMENTINI”.31 MOZIONE 94 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA TOOLS PAOLO BENINI, DAVIDE CIACCI IN MERITO AI RAPPORTI FONDAZIONE MPS – IOR.32 MOZIONE 115 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AD ALCUNE QUESTIONI APERTE NEL CAMPO SOCIO-SANITARIO.33 MOZIONE 121 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'INIZIATIVA PER RIDURRE L'USO DELLA PLASTICA34 MOZIONE 128 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, MARCO FALORNI, FABIO MASSIMO CASTELLANI, TOMMASO BARTALINI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON TORRITA BLUES NEGLI SPAZI DELLA FORTEZZA MEDICEA.