Siena, arrestata avvocatessa: si appropriava delle risorse degli anziani di cui era amministratore di sostegno

Nella giornata di ieri, martedì 11 giugno, il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria, Aliquote Carabinieri e Polizia di Stato, coadiuvati nelle operazioni dai militari della Guardia di Finanza - Compagnia di Siena, ha eseguito, su ordine della locale Procura, l’arresto di un avvocato del Foro di Siena con studio nella provincia, e il sequestro preventivo ai suoi danni per circa 90.000 euro.La misura cautelare, disposta dal G.I.P. è stata chiesta dalla Procura della Repubblica di Siena a seguito di un’indagine, condotta dalla Sezione di P.G., che ha visto il coordinamento delle aliquote della Polizia di Stato e dei Carabinieri, avente ad oggetto le condotte tenute dalla professionista nell’ambito di svariate procedure di volontaria giurisdizione, instaurate presso il Tribunale di Siena.La professionista si sarebbe sistematicamente appropriata, nel corso di vari anni, delle risorse economiche degli anziani (alcuni ricoverati in R.S.A.) di cui era amministratore di sostegno, lasciando gli stessi in situazioni di indigenza con importanti debiti, occultando al Giudice Tutelare le sue condotte attraverso mendaci relazioni periodiche. Non solo: l’avvocato, in un caso, si sarebbe, altresì, spinta a creare un falso provvedimento del Giudice Tutelare, che gli avrebbe consentito di ottenere un finanziamento per 16.000 euro gravante sulle finanze dell’amministrato.La professionista era già stata indagata per fatti analoghi e nel dicembre 2018 era stata destinataria di un sequestro preventivo per la somma di 55.000 euro eseguito dai militari della Guardia di Finanza - Compagnia di Siena.Ora si trova agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con l’esterno ed è, allo stato, accusata dei reati di peculato continuato, di falso materiale e falso ideologico.