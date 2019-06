Comune di Siena: accolte tutte le domande per i voucher delle attivitÃ  estive per minori

Comune di Siena: accolte tutte le domande per i voucher delle attività estive per minori

Sono state accolte dal Comune di Siena tutte le 107 domande (di cui 9 per minori disabili, con la richiesta di rimborso per assistenza alla persona), rispondenti ai requisiti richiesti, per usufruire di voucher settimanali, così da agevolare bambini e ragazzi da 6 a 18 anni a partecipare alle attività estive.



"L’Amministrazione – come ha informato l’assessore al sociale Francesca Appolloni – nonostante l’aumento di spesa a carico del Comune ha voluto rispondere positivamente a tutti gli aventi diritto. Uno sforzo, in termini organizzativi ed economici, che ha permesso di accogliere tutte le domande fino ad un reddito Isee di 30mila euro annui, favorendo l’aumento della presenza dei ragazzi rispetto allo scorso anno".