Lite tra proprietari di cani per un morso, interviene la Polizia

Nei giorni scorsi i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Siena sono intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta alla Sala Operativa che segnalava una lite tra due uomini nella zona di Pian del Lago.Arrivati sul posto i poliziotti hanno accertato che uno dei due uomini, quarantenne senese, aveva delle lesioni sulla mano riconducibili al morso di un cane. L’uomo ha riferito agli agenti che poco prima, mentre era a passeggio in compagnia della moglie col suo cane di razza Golden Retriever, un altro cane, di razza Jack Russell Terrier aveva morso la coda del suo. Intervenendo per dividere i due animali, il 40enne era stato morso dal Jack Russell.Assieme alla moglie, il 40enne si è messo successivamente alla ricerca del proprietario del cane, poi trovato all’interno di un maneggio e, in stato di alterazione dovuta alla rabbia, si è aggrappato al cancello della scuderia con l’intento di scavalcarlo, e con fare minaccioso ed offensivo si è rivolto verso il proprietario ed al figlio scatenando la lite.Rasserenati gli animi, i poliziotti della volante hanno interpellato il veterinario che ha in cura il cane, apprendendo che l’animale, regolarmente registrato all’anagrafe canina, era stato sottoposto regolarmente alla profilassi obbligatoria. Al 40enne è stato comunque consigliato di ricorrere alle cure mediche per ogni evenienza.