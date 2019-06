''I nidi a Siena tra qualità e dismissione (?)'', convegno al Rettorato dell’Università degli Studi organizzato dalla CGIL

Martedì 18 giugno alle ore 16.30 presso l’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena (Banchi di Sotto, 55) si svolgerà il convegno “I nidi a Siena tra qualità e dismissione (?)”, organizzato da CGIL e FP CGIL senesi.Parteciperanno: Cristina Grieco, assessore all’istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Anna Lia Galardini, pedagogista, Monica Barni, vice presidente e assessore alla cultura, università e ricerca della Regione Toscana."Proprio una recente indagine della Regione Toscana sulla qualità dei servizi educativi 0-3 in tutti i nidi toscani ha attestato l’alto livello qualitativo dell’offerta di quelli comunali senesi - spiega la CGIL -.La Regione ha infatti investito negli anni per mettere in opera regole e procedure per il monitoraggio della qualità dei servizi, un lavoro realizzato da un tavolo tecnico composto da: Istituto degli Innocenti, Regione Toscana e alcune coordinatrici pedagogiche di servizi educativi per l'infanzia sia pubblici che privati della nostra Regione.Si conferma, in questo caso, che il tema della qualità non vale tanto per costruire graduatorie di merito fra i nidi, quanto soprattutto per animare e orientare processi di riflessione critica e costruttiva tra gli educatori e i coordinamenti pedagogici, tesi allo sviluppo e al miglioramento continuo delle esperienze nei servizi che si fornisce al cittadino."