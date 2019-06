Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, un'autovettura si è incendiata per cause non accertate in via Lombardi a Siena. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l'incendio mettendo in sicurezza l'area mentre il conducente è stato portato al policlinico solo per accertamenti. L'incendio ha causato problemi alla circolazione.Foto gentilmente concesse da Samuele Luceri