Sistema educativo comunale, Valentini (Pd): ''La Giunta sbaglia approccio e prospettiva''

"Su un tema come quello della salvaguardia del sistema educativo comunale, la Giunta sta sbagliando approccio e prospettiva." Così un intervento del consigliere comunale di Siena del Pd, Bruno Valentini.



"Nonostante la mobilitazione dal basso e le contestazioni sindacali, continuano ad essere evasivi passando via via alla stampa veline invece di seguire la via maestra del confronto preventivo ed a viso aperto. Tutti hanno capito che l'Amministrazione De Mossi ha coltivato il progetto di statalizzare le materne e appaltare gli asili, salvo rallentare vista la reazione popolare. Perché? Per due motivi. Risparmiare e perché non credono nell'istruzione pubblica gestita direttamente dal Comune. Per le Materne attendono la risposta del Ministero dell'istruzione. Per gli asili, stanno provando ad imboccare una via secondaria ma senza rinunciare al bersaglio grosso. Per ora, sostituirebbero con le cooperative solo il personale ausiliario, anch'esso però importante nell'organizzazione dei nidi. Senza dare alcuna assicurazione formale per le maestre, per le quali anzi finora manca un programma concreto di sostituzione delle figure mancanti con personale a tempo indeterminato.



Una porta sbattuta in faccia ai genitori ed ai rappresentanti dei lavoratori, evidentemente ritenuti non degni dal sindaco di un confronto chiarificatore faccia a faccia. Piano piano la città sta scoprendo tutti i risvolti negativi di un governo comunale autoritario che affronta il futuro senza progetti di qualità ed instaura fra i dipendenti un clima di paura e repressione politica."