Pregiudicato ubriaco finisce fuori strada sulla tangenziale di Siena e distrugge l'auto

La Polizia di Stato lo sottopone agli accertamenti e gli ritira la patente

Alcuni giorni fa, attorno alla mezzanotte, un trentenne dominicano, da anni residente nella provincia di Siena, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, alla guida della sua autovettura ha impattato violentemente contro la cuspide posta a delimitare l'uscita. Nell'impatto l'auto si è capovolta ostruendo la circolazione.Dopo aver allertato il soccorso sanitario, i poliziotti della volante della Polizia intervenuti sul posto si sono adoperati per la rimozione degli ostacoli ed il ripristino della viabilità. Il conducente aveva riferito agli operatori di aver bevuto poco prima solo uno “shottino” ed è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza per le cure del caso e sottoposto al previsto esame etilometrico dal quale è stato rilevato un elevato tasso alcolico.Al termine dell’attività investigativa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno denunciato il 30enne per guida in stato di ebbrezza, non senza aver prima elevato, nei suoi confronti, pesanti sanzioni amministrative ed aver ritirato della patente.