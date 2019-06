Piscina Acquacalda, conclusi i lavori alla vasca esterna: parte la stagione estiva

Intervento di Uisp Siena da 180mila euro

Si sono conclusi i lavori alla vasca esterna della Piscina Acquacalda e, arrivate le necessarie autorizzazioni, può finalmente partire la stagione estiva dell’impianto. I lavori, effettuati dal Comitato Uisp di Siena, riguardavano la messa a norma e sicurezza delle vasche esterne e in particolare hanno riguardato le sostituzioni dell’impianto di filtrazione, la sistemazione delle vasche di compenso, il rifacimento del solaio esterno (che non era più in sicurezza), il rifacimento di una parte del piano vasca e la sistemazione giardino esterno. Il costo totale è intorno ai 180mila euro, che si vanno a sommare ai quasi due milioni di euro investiti da Uisp, nell’ambito del project financing con il Comune di Siena (proprietario delle strutture) per le due piscine di Acquacalda e Amendola.“Con questo intervento – sottolinea il presidente del Comitato Uisp di Siena Simone Pacciani – chiudiamo gli interventi sulle piscine comunali che gestiamo attraverso il project financing. Uno sforzo progettuale e finanziario notevole per Uisp, che ha messo a disposizione della comunità senese due impianti rinnovati, moderni ed ecosostenibili. L’investimento totale, alla fine, è di due milioni di euro, rispetto alla cifra preventivata di un milione e trecentomila euro”.