X Congresso dellâ€™Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Siena: rinnovate le cariche

Il 25 maggio scorso si sono svolti i lavori del X Congresso dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, da più di sessanta anni impegnata nella tutela dei diritti di tutte le persone con disabilità per causa civile.Per l’occasione, era presente a Siena il presidente nazionale Nazaro Pagano, giunto da Roma. Al congresso circa 50 persone, tra cui 29 iscritti Anmic votanti, alcuni medici, diversi parenti degli iscritti e presidenti Anmic delle altre province toscane, quasi tutti i candidati per i nuovi organi amministrativi e quasi tutti i membri del passato Comitato provinciale e alcuni del Collegio provinciale dei revisori dei conti.I lavori hanno preso il via con i saluti di Stefania Saccardi, assessore alla sanità e ai servizi sociali della Regione Toscana, di Sandro Vannini, difensore civico della Regione Toscana, e di Flavio Masi, garante delle persone con disabilità nominato dal Comune di Siena in rappresentanza anche del sindaco.Si sono susseguiti vari interventi di spessore degli intervenuti e, al termine, si sono svolte le elezioni per le nuove cariche amministrative, per alzata di mano perché è stata presentata una sola lista. Sono stati eletti all’unanimità i componenti dei vari organi.Comitato provincialeAlessandro Arrigoni, presidente; Alessandro Gallorini, vicepresidente; Filippo Passaponti, Lorenzo Coradeschi, Pietro Burresi, Maria Fossati, Teresa Serra, Luca Ciani, Mattia Bozzelli, Matteo Betti, Riccardo Panelli.Collegio provinciale dei Revisori dei contiMembri effettivi: Marco Grazzini, Franco Ghelardi, Federico PellegrinoMembri supplenti: Stefano Guerrini, Luigi FineschiTutte persone coinvolte nel sociale, nello sport, nella vita civile e legale della città, animate dalla medesima voglia di impegnarsi per gli invalidi civili e abbattere le barriere architettoniche.