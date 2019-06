Siena, processo cavalli scambiati: Luigi Bruschelli detto Trecciolino condannato a 4 anni e 10 mesi

Per Luigi Bruschelli anche l'interdizione dai pubblici uffici. Assolti Enrico Bruschelli e Sebastiano Murtas. 2 anni e 3 mesi per il veterinario Mauro Benedetti



E' stata emessa attorno alle 20.30 di oggi, martedì 18 giugno, dal giudice del Tribunale di Siena, Luciano Costantini, la sentenza relativa al caso dei cavalli scambiati che vedeva imputati i fantini Luigi Bruschelli detto Trecciolino, suo figlio Enrico Bruschelli detto Bellocchio, Sebastiano Murtas detto Grandine e il veterinario viterbese Mauro Benedetti.



Questa la sentenza: 4 anni e 10 mesi per Luigi Bruschelli con l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e risarcimento dei danni. Assolti il figlio Enrico Bruschelli e Sebastiano Murtas. 2 anni e 3 mesi per il veterinario Mauro Benedetti più risarcimento danni.



I quattro sono stati condannati a vario titolo ed in concorso tra loro per falso in atto pubblico ai danni della commissione veterinaria del palio di Siena del 2014/2015, falso ideologico, violazione di sigilli, frode processuale, maltrattamento di animali, commercio ed impiego di farmaci non consentiti.



Il pubblico ministero, Sara Faina aveva chiesto questa mattina 5 anni e 10 mesi per Luigi Bruschelli (ritenuto l’ideatore e il promotore della mistificazione), 3 anni e 3 mesi per Enrico Bruschelli, 3 anni e 15 giorni per Sebastiano Murtas e 3 anni e 2 mesi per Mauro Benedetti, richieste che sono state accolte solo in parte.



Prima della richiesta del PM, Luigi Bruschelli aveva pronunciato una dichiarazione spontanea per smentire la accuse fatte il 23 maggio scorso, durante una deposizione, dall'ex compagna Annarita Saltalamacchia - che aveva dichiarato di essere a conoscenza dello scambio di microchip altri cavalli della scuderia oltre a Romantico Baio e Robinson - e per sostenere il suo amore per i cavalli.



L'indagine era iniziata nel luglio 2015 dopo una segnalazione anonima alla Guardia Forestale sulla cui base il sostituto procuratore Aldo Natalini aveva deciso il sequestro di tre cavalli della scuderia di Bruschelli (Bolewood, Romantico Baio e Robinson), ipotizzando la sostituzione di un microchip identificativo per poterli far passare come mezzosangue anglo-arabi e poterli così iscrivere all'Albo del Protocollo equino del Comune di Siena. Un iter che avrebbe permesso ai cavalli di poter essere scelti per correre il Palio - ricordiamo infatti che i purosangue non possono partecipare - e che comunque nessuno dei cavalli oggetto dell'inchiesta ha mai disputato. Il veterinario Mauro Benedetti avrebbe proceduto alla sostituzione del passaporto di due cavalli purosangue inglesi (Captain Forest, poi morto, e Bolewood) con quello di due aglo-arabi mezzosangue (Romantico Baio e Robinson).



Tra le otto parti civili che si sono costituite, il Comune di Siena, il proprietario dei cavalli, il Movimento Ambientalista e l'associazione Leidaa guidate da Michela Brambilla.