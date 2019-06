Siena, In Campo: ''Lessico e Nuvole'', special su #territorio

Giovedì a Palazzo Patrizi, per una fotografia socioeconomica di una provincia che cambia

"Con il tema del Territorio si chiude la prima stagione di impegno per l'educazione alla cittadinanza promossa dall’associazione In Campo, iniziata a dicembre 2018 promuovendo, con successo, la raccolta firme per la reintroduzione dell'educazione alla cittadinanza nelle scuole, e proseguita, nei mesi successivi, con gli incontri mensili intitolati “Lessico e Nuvole" che, grazie a tanti ospiti ed esperti, hanno permesso di approfondire i temi legati ad #ambiente, #legalità, #cura, #strada, #altruismo." Così una nota dell'associazione In Campo."Nell'appuntamento di chiusura di questa soddisfacente prima stagione, si è voluto dare spazio ad un argomento che racchiude in sè ogni valore, sia economico che ambientale e politico, dal titolo #territorio appunto.Domani sera, giovedì 20 giugno, nella cornice di Palazzo Patrizi, saranno protagonisti di questo sesto incontro, che inizierà alle 18.00, Chiara Agnoletti, ricercatrice Irpet, e Silvio Franceschelli Presidente della Provincia di Siena, con una formula che rispetterà solo in parte il format del talk show per mettersi in connessione con i due relatori che racconteranno numeri economici, statistici, ambientali ed umani di una Provincia che cambia e si trasforma con ambizione.Invitati a assistere e dibattere in sala i sindaci e gli amministratori della provincia, con la partecipazione di tutti i cittadini che saranno interessati."