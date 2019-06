Rubano borsa all'interno di una pasticceria di Siena: due donne incastrate dalle telecamere di sorveglianza

I Carabinieri della stazione di Siena di viale Bracci, nella mattinata di oggi, sabato 22 giugno, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura presso il Tribunale, due donne per il reato di furto aggravato in concorso.Una settimana fa le due denunciate, una 46enne nata a Pitigliano, residente a Monteriggioni e una 66enne nata a Sorano, residente a Siena, entrambe incensurate, all’interno di una nota pasticceria in strada Massetana Romana, approfittando di un momento di distrazione di una 32enne, si erano impossessate della sua borsa contenente denaro contante e documenti personali.L’attività d’indagine scaturita dalla denuncia di furto presentata dalla vittima, tramite le immagini delle telecamere interne all’esercizio pubblico e la conoscenza diretta delle donne, ha permesso ai militari dell'Arma di identificare le autrici del furto.