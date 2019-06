L'arcivescovo di Siena Lojudice fa visita ai ragazzi dei camp estivi del Costone

Si conclude anche la seconda settimana dei camp estivi al Costone con una visita inaspettata da parte del nuovo arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice che, accompagnato da don Emanuele Salvatori, direttore del ricreatorio Pio II, ha fatto visita al gruppo di ragazzi e animatori che hanno dato vita al Grest.L'arcivescovo si è intrattenuto con il gruppo di giovani, restando a pranzo con loro e visitando anche il ricreatorio che già lo aveva accolto nella giornata di domenica scorsa per una toccata e fuga che gli aveva consentito di salutare parenti e amici di Roma che seguendolo nel suo arrivo a Siena, avevano fatto proprio al Costone il loro punto di appoggio.Augusto Paolo Lojudice ha potuto ammirare lo splendido panorama che si gode dai giardini del Costone, con l'imponente basilica di San Domenico che domina la sottostante vallata con le millenarie Fonti di Fontebranda, apprezzando nel contempo anche la piccola chiesa dell'oratorio costruita nel 1946 per accogliere le spoglie di monsignor Nazareno Orlandi, fondatore del ricreatorio Pio II intitolato a Enea Silvio Piccolomini, e ideatore anche della FACI, la Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia che poi si espanse anche a livello europeo con i vari congressi nelle principali capitali europee organizzati proprio dal sacerdote senese.I camp estivi al Costone proseguiranno anche nella prossima settimana; per informazioni e iscrizioni: segreteria del Costone: 0577 42073, oppure don Emanuele: 347 5054338