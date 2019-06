Truffe ad anziani, operazione dei Carabinieri di Siena in tutta Italia contro organizzazione criminale

Nell'operazione Vulturius, i Carabinieri stanno eseguendo 12 arresti di membri del sodalizio ciminale con base a Napoli

Dalle prime ore di oggi, lunedì 24 giugno, nelle province di Napoli, Milano, Brescia, Rimini e Pistoia, è in corso, a cura dei militari del Comando Provinciale di Siena, un’operazione di polizia giudiziaria su un sodalizio criminale con base in Napoli, dedito a truffe ad anziani.Nell'operazione, denominata Vulturius, al momento (ore 6.30) ancora in corso, i militari operanti stanno dando esecuzione a 12 provvedimenti cautelari, emessi dal GIP presso il Tribunale di Siena, per associazione per delinquere finalizzata a truffe, estorsioni e altro che sono state perpetrate ai danni di anziani a Siena e provincia e in tutto il centro nord del Paese.Sono in corso anche perquisizioni nei confronti di ulteriori soggetti indagati, risultati appartenere al gruppo criminale.I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 12 presso il Comando Provinciale di Siena, alla quale parteciperà anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Filippo Vitello.VIDEO RELATIVO A OPERAZIONI DEI CARABINIERI DI SIENA (repertorio)