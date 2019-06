Violente liti e risse in una via del centro di Siena tra due gruppi di commercianti stranieri

La Polizia di Stato interviene per l’ennesima volta a sedare la rissa

Un agente intervenuto per dividere i contendenti è rimasto ferito

Da diversi giorni gli agenti della Polizia di Stato sono stati costretti ad intervenire in via dei Rossi, nel centro di Siena, dove due gruppi familiari di origine egiziana, esercenti di due attività commerciali nella via, hanno dato luogo ad una violenta diatriba per motivi di natura economica e, piuttosto che cercare di risolvere le loro problematiche per vie ordinarie, sono invece passati alle vie di fatto, con violenti alterchi ed aggressioni reciproche.L’ultimo intervento è di ieri sera, sabato 29 giugno, quando la Sala Operativa della Questura, all’ennesima allerta, ha inviato sul posto la volante. All’arrivo dei poliziotti è sopraggiunto un uomo che, incurante della presenza delle forze dell’ordine, si è scagliato violentemente contro un connazionale egiziano mettendogli con forza le mani al collo con il rischio di farlo soffocare. Uno dei due agenti della volante si è frapposto fra i due contendenti cercando di dividerli ma, caduto a terra durante la colluttazione, è stato colpito alla schiena ed al basso ventre, col manico di una scopa, da un altro egiziano, accorso in aiuto di uno dei due litiganti.Al termine della violenta lite, ed a seguito dell’intervento di una seconda volante, tutti i protagonisti dell'aggressione sono stati condotti in Questura e, al termine degli accertamenti di rito, denunciati alla locale Procura della Repubblica per le gravi responsabilità nella lite e per le lesioni inferte al poliziotto, che è stato giudicato guaribile in cinque giorni.Già in precedenza, in almeno altre quattro occasioni negli ultimi quindici giorni, i poliziotti delle volanti della Questura erano intervenuti per fatti analoghi che hanno visto coinvolti per episodi di rissa, sempre nella stessa via, gli stessi individui ed altri componenti dei loro nuclei familiari. Questi gravi fatti, oltre ad essere stati accertati e documentati dalla Polizia, erano già stati oggetto di specifiche denunce alla locale Procura della Repubblica.