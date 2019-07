Aggredisce vigilante al centro commerciale di Siena: identificato grazie alle telecamere

I Carabinieri di Siena hanno denunciato in stato di libertà un 23enne albanese, residente a Siena, per lesioni personali aggravate. Tre giorni fa, il giovane aveva importunato i clienti del centro commerciale che stavano accedendo da piazzale Rosselli. All'intervento dell'addetto 33enne alla vigilanza ne è nata una discussione che è sfociata in un'aggressione dell'albanese che ha colpito con calci e pugni il vigilante provocandogli contusioni multiple giudicate guaribili, al pronto soccorso del policlinico di Siena, in 30 giorni.I militari della Stazione Carabinieri di Siena Viale Bracci, con l’ausilio delle telecamere del circuito interno di videosorveglianza, sono riusciti a identificare e a denunciare l'aggressore, con precedenti per reati di matrice predatoria. La Procura della Repubblica è stata informata oggi di quanto emerso nel corso degli accertamenti compiuti.