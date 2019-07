Siena, tentano di rubare bandiere delle Contrade: denunciati dai Carabinieri

Tre studenti universitari 21enni originari di Perugia, due dei quali iscritti a importanti atenei del nord Europa, sono stati denunciati dai Carabinieri di Siena per tentato furto aggravato.



I tre hanno prelevato una bandiera della Contrada del Valdimontone, esposta a Palazzo Sansedoni e, non rendendosi esattamente conto di cosa stessero facendo, hanno deciso di entrare nella Società della stessa Contrada per bere qualcosa.



I tre, vedendo i contradaioli increduli che li osservavano, rendendosi probabilmente conto di averla fatta grossa l'hanno restituita trafelati con tanto di scuse, salutando e allontanandosi assolutamente tranquilli.



La dirigenza del Valdimontone ha subito chiamato i Carabinieri che sono sopraggiunti con una gazzella della radiomobile della locale Compagnia. I militari, dopo aver appreso i particolari dell'accaduto, si sono posti alla ricerca dei tre, con l’aiuto di alcuni ragazzi della Contrada, rintracciandoli in via del Sale intenti a sottrarre un altro trofeo, questa volta una bandiera della Torre



Non hanno però fatto in tempo a portare a termine il tentativo di furto in quanto fermati in flagranza dai Carabinieri che li hanno condotti nella caserma di viale Bracci.



I tre hanno hanno chiesto che venissero informati i loro genitori e si sono scusati per il gesto. Si procederà ora nei loro confronti con una denuncia alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato.