''Manuale del mutualismo'': presentazione del libro con la portavoce nazionale di Potere al Popolo, Viola Carofalo

Venerdì 5 Luglio, dalle 18.30, presso il circolo Arci di Ravacciano, sarà presentato il "Manuale del mutualismo", una raccolta di appunti sulle esperienze mutualistiche portate avanti dalle e dai militanti dell’Ex-OPG di Napoli. Sarà presente Viola Carofalo, portavoce nazionale di Potere al Popolo.



"Il libro che presenteremo - spiega Potere al Popolo di Siena - non è altro che una cassetta degli attrezzi per riprodurre quello che gli attivisti di Napoli hanno cercato di fare negli ultimi quattro anni e che noi vogliamo adattare alle esigenze del territorio senese, sempre più affetto da desertificazione sociale e carenza di spazi. Per noi il mutualismo non ha niente a che vedere con l’assistenzialismo e col fornire “servizi”, ma è uno strumento per promuovere la partecipazione diretta, la proposta e il controllo dal basso per costruire da subito, dentro o fuori le istituzioni, forme di potere popolare sul territorio.



Per questo presenteremo anche le nostre idee per la futura Casa del Popolo Senese, progetto ancora in itinere ma che sarà essenzialmente uno spazio fisico e politico in cui praticare solidarietà sociale e fare attivismo dal basso per affrontare i problemi concreti dei ceti popolari, che sono tanti anche nella nostra realtà."