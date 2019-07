''Un anno confuso e vuoto senza prospettive'', il PD di Siena fa il punto sull’Amministrazione e lavora al dialogo con i cittadini

La città cambia e il PD si misurerà sul cambiamento. Il PD cittadino tira una riga di questo primo anno di Amministrazione De Mossi e lavora ad una proposta costruttiva

La direzione dell'Unione comunale si è riunita in più sedute con il neosegretario Massimo Roncucci, il nuovo Esecutivo, i segretari di Circolo e con il Gruppo consiliare, per fare un punto insieme ad un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione De Mossi.“Questo primo anno della nuova Amministrazione è stato caratterizzato da una prospettiva e da una visione non all’altezza di una città come Siena - spiega la direzione dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Siena -. Inoltre è stato un anno confuso e vuoto: confuso, perché non sono evidenti gli obiettivi per mandare avanti la Città e risulta poco chiara la rappresentazione dei ruoli dell’Amministrazione (tra portavoci, assessori, consiglieri delegati) e la cultura della maggioranza (poco civica e molto ad impronta salviniana e di destra); vuoto, perché mancano il dibattito, la partecipazione dei cittadini (soprattutto dopo l’abolizione delle Consulte) e la relazione del Comune con le istituzioni della città, i comuni, la Provincia, la Regione e lo Stato.Così, il tanto strumentalizzato stacco dai 70 anni precedenti si è caratterizzato come pura propaganda. Siamo piombati in un confuso vuoto assordante, dove l’unica priorità sembra diventata solo il Palio e dove la litania giornaliera è “quanto siamo bravi”, dando sempre la colpa agli altri, senza dimostrare la capacità concreta di governo. Così Siena è più che mai isolata e piegata su se stessa, invece di alzare il capo e cercare l’orizzonte del proprio futuro.La nuova Amministrazione sta andando avanti a intermittenza con obiettivi confusi ed estemporanei, con un ruolo marginale della maggior parte della Giunta, aggravato dall’assegnazione di svariate deleghe anche ai consiglieri, atteggiamento che si sta rivelando inefficace e crea incertezza, sia nel funzionamento della macchina comunale che nei rapporti con le altre istituzioni e, soprattutto, con i comuni contermini e del territorio, soci delle società dei servizi pubblici. Le proposte, seppur confuse, enunciate dal governo De Mossi sono restate finora inattuate, così come stenta la capacità di programmazione, dalla pianificazione urbanistica alla mobilità e alla strategia culturale, vedi il Santa Maria della Scala. Anche sulla manutenzione della città e del suo decoro non si vedono segni evidenti di cambiamento. Il tempismo di questa Amministrazione, che si è propagandata per voltare pagina e praticare dinamismo, si è rivelato invece un disarmante immobilismo.La superficialità nell’approccio dell’Amministrazione assieme alla scarsa conoscenza della città di molti componenti della Giunta, rischia di perdersi, a scapito di un disegno generale e complessivo, in iniziative “particolari” e in un’animazione prioritariamente a carattere commerciale e spesso di dubbia qualità.Al Consiglio comunale, che dispone di una maggioranza mai vista prima, al momento è riservato più un ruolo burocratico che politico, senza un’autentica discussione preventiva nelle commissioni, con decisioni e comportamenti che segnano un arretramento nei valori civili e morali di Siena. È accaduto per il tentativo di esternalizzazione dei servizi educativi e anche per la pessima gestione delle ricorrenze significative della shoah, delle foibe, del 25 aprile. Inoltre mancano clamorosamente un ragionamento su una feconda relazione con le due università, in chiave europea e internazionale, e un rapporto con gli attori economici presenti sul nostro territorio, quale pezzo importante di un motore per lo sviluppo della città.Inoltre si assiste a un’eccessiva e continua svalutazione del patrimonio culturale immateriale, attraverso l’utilizzo dei luoghi simbolo della città per iniziative spot che, a fronte di uno scarsissimo ritorno economico, rendono Siena indistinguibile da qualunque piccolo centro della provincia italiana.Il Gruppo consiliare PD ha incalzato l'Amministrazione con interrogazioni e mozioni, come quella sul microcredito, approvata all'unanimità, e sul congelamento dei fondi del Bando Periferie. Abbiamo poi dato attenzione alla Legge di bilancio con l'iniziativa con Padoan a Palazzo Patrizi, ai temi dell’edilizia e dei servizi scolastici, richiamando il dibattito sullo stato e sul futuro del Santa Maria e sul tema strategico dell’arretramento infrastrutturale (strade, ferrovie e connettività). I consiglieri PD hanno quindi elaborato un contributo critico per il Piano Operativo, per prevenire i rischi di un'urbanistica più incline all’iniziativa economica che alla salvaguardia del territorio. Il Gruppo consiliare ha infine contribuito ad una costruttiva collaborazione con le altre minoranze, pur nella rispettiva autonomia, in particolare sui temi del bene comune, del welfare cittadino e dei servizi educativi.Il PD cittadino insiste quindi, con preoccupazione, sulla mancanza di programmazione di questa Amministrazione, perché il governo spicciolo del giorno per giorno, delle promesse di aiuti del Governo che finora nessuno ha visto, non faccia perdere a Siena il disegno della sua storia e delle relazioni con l'Europa e con il mondo, ma soprattutto non faccia perdere il valore, fino ad adesso fortemente perseguito, dell’uguaglianza sostanziale e diffusa per tutti, con attenzione ai giovani, agli anziani e agli ultimi.La nostra proposta politica si vuole perciò misurare sui cambiamenti della nostra comunità, individuando quelle misure di sostenibilità economica, sociale, ambientale e di vivibilità, che aiutino con il contributo dei cittadini a rinforzare il senso della città e la sua prospettiva tra i cittadini stessi, oltre ai legami della città con il territorio. Un progetto di sostenibilità, con le sue varie declinazioni, deve far leva sulla presenza del patrimonio di saperi, di competenza e di cultura di cui la città è ricca. Deve produrre per i giovani occupazione qualificata e deve valorizzare, e non vendere e sfruttare come una rendita, la tradizione e l’immagine della città a fini turistici, tesi a fare numero e consenso immediato, anziché produrre prestigio e affezione nel tempo. Economia, saperi, cultura, libertà, diritti sociali e sanitari saranno le cifre del nostro ragionamento e del nostro confronto permanente con le persone. Sosterremo l’ascolto e la partecipazione dei cittadini e l’apertura sarà il nostro impegno”.