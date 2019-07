Liti tra commercianti in via dei Rossi: dopo la sospensione della Questura, il Comune di Siena valuta altri interventi

"A seguito dei fatti di via de Rossi che ieri hanno interessato due attività commerciali, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e l'Amministrazione comunale ringraziano il questore Costantino Capuano e tutti gli agenti di Polizia per il pronto intervento." Così un intervento del sindaco di Siena.



"Anche l'Amministrazione comunale ha preso in carico la questione: il sindaco, di concerto con la Polizia Municipale, l’assessore alla sicurezza e l'assessore al commercio nella serata di ieri ha firmato un’ordinanza di chiusura per 10 giorni delle attività commerciali, in contemporanea con quanto stava facendo il Questore. Nei prossimi giorni l’Amministrazione valuterà altri profili di intervento, ivi compreso quello di richiedere il daspo urbano per i protagonisti della brutta e gravissima vicenda che si è consumata in pieno giorno in via de Rossi."