Sicurezza urbana, lunedì il patto di ''Attivazione sistema integrato di videosorveglianza nella provincia di Siena''

Lunedì 8 luglio, alle ore 10.00, presso la Sala degli Arazzi della Prefettura di Siena, sarà sottoscritto il patto per l’attuazione della sicurezza urbana denominato “Attivazione sistema integrato di videosorveglianza nella provincia di Siena”.



Il patto, che sarà siglato dal prefetto Armando Gradone, dai vertici delle locali forze di polizia, dal presidente e dai sindaci della provincia di Siena, prevede la realizzazione di collegamenti telematici in grado di assicurare l’accessibilità in tempo reale dalle sale/centrali operative di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza alle immagini rilevate dagli apparati di videosorveglianza dei Comuni.



Lo scopo del progetto è quello di valorizzare i sistemi di videosorveglianza realizzati dai Comuni per le preminenti finalità di sicurezza urbana (prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa; tutela della vivibilità e del decoro di aree urbane e rurali, zone destinate ad attività commerciali e produttive; salvaguardia del libero utilizzo di infrastrutture e spazi pubblici) anche per le finalità di ordine e sicurezza pubblica di specifica competenza delle Forze di Polizia, così da consentire a queste ultime la più rapida ed efficace attivazione operativa a fronte di fatti e circostanze suscettibili di interesse investigativo.