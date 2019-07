Le opportunitÃ  di Cassa depositi e prestiti per gli enti locali: workshop nella sede della Provincia di Siena

Si è svolto questa mattina, martedì 9 luglio, un incontro promosso dalla Provincia di Siena, in collaborazione con Terre di Siena Lab, tra i Comuni che hanno aderito alla Convenzione SEAV (Servizio Europa Area Vasta) e Cassa Depositi e Prestiti.Si è trattato di un workshop informativo gratuito sulle opportunità di finanziamento che Cassa Depositi e Prestiti offre agli Enti Locali: approfondimenti e informazioni utili per indirizzare gli Enti verso una migliore programmazione e progettazione interna.Dopo il saluto istituzionale del segretario generale della Provincia di Siena, Diodora Valerino, per Cassa Depositi e Prestiti sono intervenuti Riccardo Maria Ardizzone (referente ufficio territoriale di Firenze) e Cristian Virgili (responsabile relazioni e sviluppo commerciale Centro Italia).Il workshop, rivolto a tutti gli amministratori, segretari comunali, responsabili area finanziaria, tecnici o delegati dei Comuni che hanno aderito alla Convenzione per il Servizio Europa di Area Vasta, ha visto una buona partecipazione degli enti, che hanno ascoltato con attenzione e si sono confrontati su un argomento, quale quello dei finanziamenti esterni, diventato di vitale importanza per la efficace e corretta gestione delle amministrazioni pubbliche.In particolare i temi trattati hanno riguardato:Iniziative a sostegno della progettualità: Nuovo Fondo Rotativo per la Progettualità e Fondo Progettazione Enti Locali ex Art.1,c.1079, Legge 27 dicembre 2017, n. 205Iniziative a sostegno dell’Efficientamento Energetico del patrimonio della PA: Prestito Investimenti Conto TermicoGestione attiva ordinaria e straordinaria del debito.Il workshop, per alcuni enti, si è svolto tramite la videoconferenza, modalità che la Provincia di Siena sta cercando di promuovere e ampliare, per giungere a una razionalizzazione di costi e tempo soprattutto per gli enti più distanti dal capoluogo.