Voltiamo Pagina risponde al Pd: ''Guardiamo al futuro e non vogliamo farci imbarcare in polemiche inutili e fragili''

"Continuano sorprendentemente le note del Pd comunale, le ultime a firma Sbardellati e Mazzarelli che, dopo un anno di silenzio e senza alcuna pudicizia nei confronti del passato sottolineano mancanze, ritardi ed elusioni." Così un intervento del Gruppo consiliare di Siena di Voltiamo Pagina."La nota sui lavori pubblici, sotto dettatura o ispirata dall’ex sindaco Bruno Valentini, che notoriamente ha valorizzato questo settore decisivo della Pubblica Amministrazione, cominciando con il togliere il dirigente responsabile, non tiene conto del lavoro svolto dalla Giunta De Mossi e più ancora dell’impostazione dinamica che è stata impressa dopo le elezioni dello scorso anno.Per schiarirsi le idee Sbardellati & Co. dovrebbero rileggersi i lavori che Valentini ha realizzato nei 5 anni di mandato, che forse non pareggiano neppure quelli del primo anno della giunta De Mossi. Ma noi vogliamo guardare al futuro e non vogliamo farci imbarcare in polemiche inutili e fragili nei contenuti che ci propina il Pd. Il Piano triennale di investimenti ipotizzati, quello che accade oggi e accadrà nei prossimi mesi e anni sarà sotto gli occhi dei cittadini che potranno farsi un’idea del lavoro svolto, al di là delle comparazioni con l’era Valentini che obbiettivamente sarebbe difficile da peggiorare."