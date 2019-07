Siena, Voltiamo Pagina incontra i cittadini

"Dopo circa un anno dal primo Consiglio comunale che ha visto insediarsi l’attuale maggioranza, in seguito alla storica vittoria del sindaco De Mossi, ci sentiamo in dovere di tornare dove avevamo promesso in campagna elettorale, ossia in mezzo alla gente, per ascoltare le legittime richieste dei cittadini, i problemi quotidiani della vita nei quartieri e perché no, anche qualche critica costruttiva." Così un intervento del gruppo consiliare di Voltiamo Pagina."La necessaria premessa è che facciamo questo non per fini elettorali (come ben noto mancano ancora 4 anni alla fine delmandato); il nostro obiettivo è invece quello di dare voce in Consiglio comunale ai concittadini che ci hanno sostenuto ed anche a quelli che non ci hanno votato.Per questo motivo abbiamo deciso di iniziare un tour nei quartieri partendo da San Miniato, luogo con enormi potenzialità in cui la politica targata PD è stata totalmente fallimentare: basti pensare all’abbandono dell’edificio semicircolare (ormai prossimo al completamento dei lavori), ai disagi degli abitanti di piazza della Costituzione che necessita di specifici e mirati interventi di miglioramento, fino ai problemi delle fognature e delle aree verdi.La seconda tappa del tour ci ha visto a Cerchiaia dove ci siamo incontrati con il consorzio degli esercenti, i quali hanno esposto le problematiche di una zona strategica per le attività imprenditoriali senesi, zona in passato troppo spesso lasciata al proprio destino e su cui cercheremo di accendere i riflettori.Le prossime due tappe del tour, che dovrebbe concludersi a fine lu Luglio, vedranno coinvolte Isola e Taverne, due quartieri straordinariamente importanti nell’economia cittadina.A differenza di qualche politico locale di minoranza, impegnato più che altro a scrivere sui social o nei blog, noi non abbiamotimore a confrontarci con i cittadini, anche quelli che non ci hanno votato e per questo invitiamo tutte le persone interessate a presenziare ai prossimi due appuntamenti che saranno, come già detto, rispettivamente a Isola e Taverne.Questo tour non esaurirà il nostro lavoro che dovrà poi proiettarsi in Consiglio comunale e per il quale invitiamo a collaborare tutta la cittadinanza: siamo a disposizione per recepire la segnalazione di problemi o disagi di cui cercheremo di farci carico."