Siena, il Grand Hotel Continenal inserito tra le location dove Ã¨ possibile sposarsi

Nuova location, a Siena, dove gli sposi possono giurarsi amore eterno. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Turismo Alberto Tirelli, ha infatti dato il via libera all’inserimento tra i luoghi già indicati anche il cinquecentesco palazzo Gori Pannilini che ospita il Grand Hotel Continental."Fin dal lancio dell’iniziativa ‘Sposarsi a Siena: un matrimonio fuori dal Comune’ – ha spiegato Tirelli - avevamo detto che l’elenco degli spazi dove poter pronunciare il sì, era aperto anche ai privati purché mettessero a disposizione immobili di particolare pregio storico, architettonico, ambientale e artistico: in questo senso il Salone delle Feste e la Sala Lettura all’interno del Grand Hotel Continental, rispondono senza dubbio ai requisiti"."L’obiettivo dell’amministrazione – ha aggiunto - è quello di offrire ambienti unici e raffinati, per esperienze indimenticabili dove celebrare uno dei giorni più importanti della vita e, in parallelo, intercettare e far crescere un mercato importante anche nella nostra città".Sposarsi al Grand Hotel Continental costerà 300 euro per i residenti a Siena, 500 per tutti gli altri.