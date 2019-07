Fabrizio Rossi nuovo commissario provinciale di Fratelli d'Italia per la Costituente di Siena

Il portavoce di Grosseto di Fratelli d'Italia, l'avvocato Fabrizio Rossi, sarà il nuovo commissario provinciale per la Costituente di Siena.



“Questo importante incarico, - annunciano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Grosseto, Bruno Ceccherini e Andrea Guidoni – è stato assegnato a Fabrizio Rossi, direttamente dalla leader del nostro partito, Giorgia Meloni.



Sarà un ruolo molto delicato - continuano i due esponenti di FdI – quello che andrà a ricoprire il nostro portavoce provinciale, chiamato a tirare le fila del partito nella provincia di Siena, al fine poi di ricostruire gli organi statutari del partito e strutturare FdI sul territorio senese”.



“Sono davvero orgoglioso - dice Fabrizio Rossi – di questo importante incarico assegnatomi dalla nostra leader nazionale. La fiducia riposta in me da Giorgia Meloni rende orgoglioso non solo me, ma anche tutta la comunità che con me ha costruito FdI sin dal primo giorno a Grosseto, ottenendo risultati straordinari”.



“In questi mesi - continua Rossi –, mi dovrò occupare a trecentosessanta gradi di tutto il partito nella provincia di Siena. Un incarico sicuramente gravoso, perché dovrò prendere contatti con tutta la realtà del nostro partito nella provincia di Siena, ma allo stesso tempo molto stimolante in quanto la fiducia riposta da Giorgia Meloni verso il sottoscritto, mi rende molto onorato e cercherò di portarlo a termine nel migliore dei modi. Siena è centrale per tante situazioni che si profilano all'orizzonte e per le "partite" tutte politiche che vedranno FdI protagonista a Siena ”.



“Ancora una volta - terminano Ceccherini e Guidoni – con questo incarico, viene premiata da parte della nostra leader Giorgia Meloni, la competenza del nostro portavoce Fabrizio Rossi”.