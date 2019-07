Svago e sicurezza, protocollo Ministero Interno-discoteche. Confesercenti: ''Avviato un percorso utile''

Filippo Grassi (FIepet) da Siena a Roma per la stesura dell’intesa su scala nazionale: “Dovranno essere premiati i pubblici esercizi virtuosi!”



“L’intesa programmatica siglata dei giorni scorsi con il ministro dell’Interno Salvini è sicuramente una buona notizia per il settore delle discoteche, dei locali musicali e dell’intrattenimento notturno. Anche nel nostro territorio c’è bisogno di più sicurezza e legalità”. Così Filippo Grassi, coordinatore provinciale del sindacato Confesercenti delle discoteche Siena commenta la sottoscrizione del protocollo ‘Discoteche sicure’ a livello nazionale, che punta a valorizzare le che garantiscono più controlli e rispetto della normativa.



L’intesa siglata il 12 luglio a Roma, alla cui stesura Grassi ha partecipato fattivamente come membro di Giunta nazionale Fiepet Confesercenti, prevede campagne informative rivolte ai giovani, formazione qualificata del personale attivo nei locali, maggiore collaborazione con le forze dell’ordine per la prevenzione di abusi.



“E’ un atto interessante perché prevede da subito l’attivazione di un tavolo congiunto tra Ministero e associazioni di categoria – osserva Grassi - che monitori le criticità a livello nazionale e promuova meccanismi premianti per gli esercizi più virtuosi nell’applicazione della normativa e la tutela della salute collettiva. Confesercenti è da sempre impegnata nel contrasto all’illegalità e per questo auspichiamo il pieno coinvolgimento delle associazioni di categoria, anche a livello territoriale, per il conseguimento di un obiettivo così importante ”.