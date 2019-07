Un’estate a Palazzo Sansedoni, un nuovo modo di stare insieme per crescere e imparare

Dal 29 luglio al 2 agosto tornano le attività educative per bambini

Dopo una prima positiva esperienza, tornano le attività educative “Sansedoni Estate” per bambini dai 6 agli 11 anni a Palazzo Sansedoni dal 29 luglio al 2 agosto.Molteplici gli obiettivi delle attività estive che spaziano dalla conoscenza storica del patrimonio artistico senese, all’arte performativa teatrale con atelier didattico-artistici, fino allo sviluppo e miglioramento delle competenze relazionali, oltre al consolidamento delle capacità espressive e del linguaggio non verbale nei bambini.Sarà l’occasione per i bambini di scoprire storie, segreti e aneddoti della storia di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione, e del percorso museale che ospita la Collezione di Opere d’Arte riconducibili alla scuola senese dal XIV al XX secolo. Sono previste anche delle uscite organizzate finalizzate a conoscere meglio la città di Siena. Le attività educative sono curate dalla cooperativa sociale Camaleonde e dall’associazione culturale Topi Dalmata.I bambini saranno accolti a Palazzo Sansedoni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri 0577 226406 – 3476166244 o scrivere una mail all’indirizzo: info@verniceprogetti.it