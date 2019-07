''La forza è donna'', sulla Via Francigena per dire no alla violenza sulle donne

Martedì 23 luglio il progetto “La forza è donna” ha fatto tappa a Siena

“La Forza è Donna“ è una iniziativa per dire no alla violenza sulle donne, promossa dal centro antiviolenza me.dea di Alessandria, che, attraverso il cammino lungo la Via Francigena si concluderà a Roma.Le vere protagoniste di questa avventura sono Martina e Kira. Martina (Pastorino), ovadese, ha 29 anni e una grande passione, lo sport, che è anche diventato il suo lavoro. Si è laureata, infatti, in Scienze motorie all’Università di Urbino ed è diventata insegnante di educazione fisica nonché istruttrice FIDAL e personal trainer. Dal suo desiderio di conciliare sport e impegno sociale è nato il progetto “La forza è donna”, un viaggio a piedi lungo la Via Francigena, da Alessandria a Roma.Con questo viaggio Martina intende dimostrare che una donna può e deve sentirsi sicura di poter affrontare un viaggio in solitaria e porterà un messaggio forte contro la violenza sulle donne in tutti i territori che attraverserà.“Con i miei passi mi piacerebbe creare un filo rosso sul territorio nazionale - dice Martina Pastorino - e promuovere così azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema. Visiterò alcuni centri antiviolenza e porterò alle donne di D.i.Re, Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, i messaggi di forza e speranza raccolti in queste settimane”. Il viaggio di Martina e Kira durerà quasi un mese, con 28 tappe per un totale di circa 680 km.Oggi 23 luglio è stata la volta di Siena e il consigliere delegato alle Pari opportunità della Provincia, Giulia Periccioli, ha incontrato Martina e Kira contribuendo così a tessere quel “filo rosso” che idealmente Martina sta facendo viaggiare lungo i territori che incontra per dire “no” alla violenza sulle donne.All’incontro, promosso in collaborazione con il centro antiviolenza Donna Chiama Donna, hanno partecipato il consigliere di Parità, Lucia Secchi Tarugi e le associazioni delle donne.Giulia Periccioli ha sottolineato che "il progetto “La Forza è donna” rappresenta un’azione importante perché quotidianamente porta all’attenzione il tema della violenza, Martina, infatti, posta tutti i giorni sul suo profilo facebook notizie del viaggio e dei suoi incontri, ed è seguita da giornali e radio locali che la accompagnano in questa avventura. Soprattutto – continua Periccioli – è da cogliere il messaggio dell’importanza della rete fra donne, associazioni e enti locali che così come sta supportando Martina nel suo viaggio, supporta le donne che intraprendono il loro viaggio per uscire dalla violenza. Per questo – conclude - la Provincia di Siena raccoglie la sfida di Martina e si impegnerà a portare avanti con maggiore forza il proprio ruolo di soggetto coordinatore della rete antiviolenza."Per sostenere il progetto è stata lanciata una raccolta fondi, tramite la piattaforma di crowdfunding Eppela. Le risorse raccolte, al netto delle spese vive, saranno impiegate per le attività del centro antiviolenza me.dea e in particolare la casa rifugio che me.dea ha aperto nel 2015 e che accoglie donne che fuggono da situazioni di violenza, spesso insieme ai loro figli.