Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 29 luglio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno lunedì 29 luglio alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 143 2019 EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021 – VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ARTT. 175 CO. 8 E 193 CO. 2, D.LGS. 267/2000; ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA')2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 137 2019 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – VARIAZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – APPROVAZIONE.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 149 2019 DONAZIONE DI UN RACCOLTA DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA DA ALLESTIRE PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA – ACCETTAZIONE.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 148 2019 GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE DI SIENA CON IL MODELLO SOCIETA'“IN HOUSE PROVIDING” TRAMITE LA SOCIETA'COMUNALE “SIENA PARCHEGGI SPA”. MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETA'ED AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SERVIZIO DI RISCOSSIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 136 2019 NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'– APPROVAZIONE.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 129 2019 DIMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SIENA NELLA SOCIETA'TERRE DI SIENA LAB S.R.L..7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 140 2019 ZONA A TRAFFICO LIMITATO – ATTUAZIONE “Y STORICA” MODIFICAZIONI AI FINI DELLA PERCORRIBILITA'DELLA FRANCIGENA CICLABILE.8 APPROVAZIONE VERBALI 138 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (17/06/2019).9 COMUNICAZIONI 139 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.10 INTERROGAZIONE 45 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE INIZIATIVE DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL MANCATO RIPESCAGGIO DELLA ROBUR SIENA IN SERIE B.11 INTERROGAZIONE 75 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA MOBILITA'CICLABILE.12 INTERROGAZIONE 76 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL FUTURO DEL COMMERCIO A SIENA.13 INTERROGAZIONE 83 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEL LUNA PARK DALLA FORTEZZA.14 INTERROGAZIONE 102 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AGLI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'E DELL'ACCESSO AI PLESSI SCOLASTICI FEDERICO TOZZI E INTERNATIONAL SCHOOL OF SIENA.15 INTERROGAZIONE 108 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI IN MERITO AL 25 APRILE.16 INTERROGAZIONE 116 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SICUREZZA DELLA VIA SIMONE MARTINI E AI TEMPI DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE DI RAVACCIANO.17 INTERROGAZIONE 117 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL SISMA BONUS ED ECO BONUS.18 INTERROGAZIONE 118 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI PILOMAT E ALLE TEMPISTICHE DELLE MISURE ED INTERVENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RITIENE OPPORTUNO PRENDERE PER MIGLIORARE LA VIVIBILITA'DEI RESIDENTI NELLA ZONA DI VIA PANTANETO.19 INTERROGAZIONE 119 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AI TEMPI DELLA CHIUSURA DEL CANTIERE IN STRADA DI PESCAIA.20 INTERROGAZIONE 120 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI PER LA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.21 INTERROGAZIONE 123 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO MONNA AGNESE.22 INTERROGAZIONE 124 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE E ALLE METODOLOGIE PER RISOLVERE L'ANNOSA SOSTA DEGLI AUTOBUS IRREGOLARI E LOW COST IN VIALE VITTORIO VENETO.23 INTERROGAZIONE 135 2019 INERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL BONUS DI 200 EURO DENOMINATO “BENVENUTO AL MONDO”.24 INTERROGAZIONE 141 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO AI CONTROLLI OCCUPANTI ALLOGGI ERP.25 INTERROGAZIONE 142 2019 INERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO MANUTENTIVO E AGLI INTERVENTI DEL RACORDO AUTOSTRADALE 3 DENOMINATO “SIENA – FIRENZE”.26 INTERROGAZIONE 144 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA POSSIBILITA'DI AUMENTARE I SITI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DELL'ACQUA POTABILE.27 INTERROGAZIONE 147 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALL'INSTALLAZIONE DI UN CARTELLO MULTILINGUE PRESSO IL PARCHEGGIO DI SAN PROSPERO IL CAMPINO, E PER CONOSCERE LE AZIONI MESSE IN CAMPO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER COMBATTERE IL FENOMENO DEI PARCHEGGIATORI ABUSIVI.28 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.29 MOZIONE 121 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'INIZIATIVA PER RIDURRE L'USO DELLA PLASTICA30 MOZIONE 128 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, MARCO FALORNI, FABIO MASSIMO CASTELLANI, TOMMASO BARTALINI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON TORRITA BLUES NEGLI SPAZI DELLA FORTEZZA MEDICEA.31 MOZIONE 132 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA NECESSITA'CONOSCERE LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO PER RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACE L'AZIONE DI GOVERNO.32 MOZIONE 145 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI SULLA VOLONTA' DEL COMUNE DI SIENA DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI DI LEGGE, SVILUPPANDO STRUMENTI ADEGUATI ALLA PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA.33 MOZIONE 146 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA LIMITAZIONE DELLE BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE IN PLASTICA NELLE STRUTTURE COMUNALI.