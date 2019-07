Ai domiciliari presso comunitÃ  di recupero chiama il 112: ''Portatemi in carcere''

Un 59enne senese con una lunga storia di tossicodipendenza e di piccoli reati compiuti per finanziarla, ha chiamato il 112 chiedendo di essere arrestato.Da qualche tempo l'uomo si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità per il recupero dei tossicodipendenti della provincia di Pistoia e, dopo essersi allontanato dalla struttura, ha fatto sapere ai militari dell'Arma di essere sottoposto a un regime di vita troppo severo al quale preferiva il carcere.In effetti gli estremi per accontentarlo c’erano tutti, vista l'evasione dagli arresti domiciliari, tanto che, con somma felicità dell’interessato, una volta redatti i necessari verbali e compiuto l’ennesimo fotosegnalamento, il 59enne è stato condotto dai Carabinieri alla casa circondariale senese di Santo Spirito a disposizione dell’autorità giudiziaria."Si tratterà ora di valutare tante cose perché, nonostante le preferenze dell’arrestato per il regime carcerario, questi dovrà comunque tentare di ricostruirsi una vita - spiegano i Carabinieri -. Non è facile certo per chi ha probabilmente perso fiducia in sè stesso e ritiene di non potersela cavare al di fuori delle mura di una prigione, ma la finalità fondamentale della pena è rieducativa e qualcosa in tale direzione dovrà essere compiuto."