Siena, il Consiglio comunale di lunedì 29 luglio 2019

I lavori a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria lunedì 29 luglio, alle ore 9, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento (aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti):Il Consiglio comunale ha accettato la donazione di una raccolta di opere d’arte contemporanea. La collezione, costituita da 478 pezzi, tra quadri e disegni, che coprono gran parte della seconda metà del secolo scorso, provengono da un donatore che, come da sua richiesta, resterà anonimo fino a quando non sarà completamente terminato l’iter relativo all’acquisizione."Si tratta – ha illustrato il sindaco Luigi De Mossi – di una donazione meramente liberale che, pur prevedendo alcuni impegni di spesa come quello relativo alla copertura assicurativa, alle spese di deposito e trasporto, arricchirà, considerevolmente, il patrimonio artistico della città". Il sindaco ha ricordato che "altri musei erano interessati a questa collezione ma la donante ha scelto Siena e questa opportunità non va persa".De Mossi ha ricordato i controlli effettuati sulle opere: "Abbiamo un’autocertificazione della persona che dona, le verifiche del notaio Viapiana di Bologna, comprensive dell’antiriciclaggio" oltre alla perizia effettuata dall’esperto nominato dal Comune. Non solo, "le opere in un primo momento andranno in un caveau a Padova per ulteriori accertamenti sullo stato di conservazione in attesa dell’elaborazione dell’esposizione che, come da richiesta del donatore, sarà curata da Alberto Zanchetta e riguarderà una parte, circa 250/300 opere che verranno esposte all’interno del Complesso museale S. Maria della Scala, come espressamente richiesto dal donante. Con questo atto di accettazione, viste le firme presentate all’interno della collezione, Siena copre quel gap relativo alla seconda parte del ‘900"."La volontà espressa dal donatore – ha concluso il primo cittadino - affinché la sua collezione privata diventasse collezione pubblica, e quindi accessibile, aperta a chiunque voglia visionarla e “avvicinarsi” ad artisti che testimoniano movimenti e tendenze nate nel periodo successivo la seconda guerra mondiale rafforza, in maniera determinante, la funzione educativa che in certi ambiti è tenuto a svolgere un Ente pubblico. Il Comune di Siena si troverà, quindi, a custodire un patrimonio culturale nazionale di grande valore storico ed estetico che andrà ad aggiungersi a quello già esistente all’interno dei musei cittadini, così da promuovere appieno un’azione culturale estesa".In apertura della seduta consiliare il sindaco Luigi De Mossi ha comunicato all’aula le ultime nomine effettuate dall’amministrazione comunale. Nello specifico si tratta di Riccardo Gambelli quale rappresentante del Comune all’interno della “Fondazione Vita – Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita”, di Massimiliano Pescini nel consiglio di indirizzo della “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, Turismo Arte e Beni Culturali – TAB”, di Augusto Codogno nel consiglio di amministrazione della Fondazione Derek Rocco Bernabei, di Francesca Mugnaini quale rappresentante del Comune nel Cda dell’Acquedotto del Fiora, e di Roberto Lusini nel collegio dei sindaci revisori del Consorzio Terrecablate.Il sindaco ha inoltre ricordato la nomina di Cecilia Collini quale Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.In apertura della seduta consiliare il presidente Marco Falorni ha informato l’aula sulla comunicazione pervenuta relativamente al cambio di gruppo politico da parte di Davide Ciacci che da “Siena Tools” passa al Gruppo Misto.