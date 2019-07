Consiglio comunale di Siena, Voltiamo Pagina: ''Grave episodio di abbandono dell'aula da parte della minoranza''

"Grave episodio quello verificatosi in Consiglio comunale da parte della minoranza, la quale prima si erge a paladina della correttezza istituzionale e depositaria della cultura e poi, durante l'esposizione della mozione del nostro gruppo consiliare "Voltiamo Pagina" in merito alla realizzazione di un evento culturale in collaborazione con Torrita Blues negli spazi della Fortezza Medicea, abbandona l'aula per tentare di far mancare il numero legale necessario per le votazioni." Così un intervento del gruppo consiliare Voltiamo Pagina."Atteggiamento ancor più deplorevole, visto che in più di una occasione, ed anche poco prima dell'abbandono dell'aula, la maggioranza è stata accusata dalla minoranza di non collaborare per il bene della città. Invece sono proprio loro che, come dimostra l'episodio, sono interessati ai loro orticelli ed i piccoli interessi di circoli autoreferenziali.Non resta che prendere atto di questa inqualificabile condotta e da ora in poi comportarsi di conseguenza. Comunque l'aula approva all'unanimità la mozione vanificando questo ridicolo tentativo di sabotaggio."