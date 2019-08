Siena, 57enne arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia

A Siena, nel primo pomeriggio di ieri, sabato 2 agosto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato un 57enne per maltrattamenti in famiglia.I poliziotti delle volanti e della Squadra Mobile della Questura di Siena, sono infatti intervenuti a San Prospero dove hanno eseguito un ordinanza di cusodiia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Siena, nei suoi confronti.In particolare, l’uomo è indagato per ripetute violenze nei confronti di un familiare convivente.Dopo gli accertamenti di rito in Questura l’arrestato è stato associato al carcere di Santo Spirito.